Oltre Rafah un milione e mezzo di persone muore di fame Meloni in Egitto | faccia tappa qui

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sono al valico di, mentre scrivo, nel beldel deserto del Sinai, a poca distanza dalla barriera di separazione innalzata20 anni fa con Gaza, con l’obiettivo dichiarato di aumentare la sicurezza della popolazione israeliana e di prevenire attacchi da parte di gruppi armati palestinesi. Dopo quanto accaduto il 7 ottobre scorso, trovarsi di fronte a questo “muro” dà l’esatta dimensione del fallimento politico a cui stiamo assistendo e della necessità di una profonda riflessione – nel nostro Paese come in tutta la comunità internazionale – sulla legittimità della strategia e dei mezzi usati dai governi di Israele per ottenere questa “sicurezza”. Il governo di Israele, dopo l’attacco sferrato da Hamas, ha certamente innalzato il livello dello scontro a livelli mai visti prima, ma agisce in continuità con il suo obiettivo ...