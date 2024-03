“Oltre lo specchio | amarsi dentro” | incontro con le scuole per discutere sul tema dei disturbi alimentari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Arezzo, 14 marzo 2024 – Proseguono il 15 marzo al campus universitario di Arezzo le attività del “Contest sulla consapevolezza della salute mentale”, che ha preso il via nell’ambito del Festival della Salute mentale, concluso recentemente con un ottimo riscontro di partecipazione. Alle ore 11, presso i locali del campus universitario, in viale Cittadini 33, si svolgerà il secondodal titolo "lo", che si tiene in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla contro i. Gli studenti di cinque istituti superiori, partecipanti al contest, incontreranno le psicologhe della ASL Toscana sud-est Susanna Giaccherini, componente del comitato scientifico della giornata, Sara Brogi e Simonetta Gervaso, la ...