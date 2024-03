Oltre gli stereotipi | L’età non fa l’influencer

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Chi l’ha detto che per farebisogna essere giovanissime? Licia Fertz è la dimostrazione vivente che le cose non stanno esattamente così: ha 93 anni e250mila follower su Instagram. Condivide con ironia, attraverso messaggi e foto, i suoi ricordi e le sue avventure quotidiane. Ha la tempra e l’energia di una teenager, tanto che la Bbc l’ha inserita tra le 100 donne più influenti al mondo. I social, dove è sbarcata grazie al nipote dopo la morte del marito, sono stati una terapia anti-solitudine: "Quello che non ho fatto in gioventù lo faccio adesso". È amatissima dai giovani perché rompe glisulla vecchiaia. Alle donne dice: "Meglio mostrare i difetti che sembrare tutte uguali", e ai ragazzi: "Non c’è tempo per essere tristi". "Finchè avrò forza lotterò per il rispetto e i diritti di tutti, per lasciare un ...