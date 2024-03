Olly torna live | le date de ‘Lo rifarò | lo rifaremo tour’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 14 marzo 2024) A pochi giorni dall’uscita del singolo Devastante (Epic Records Italy/Sony Music),annuncia Lo, lotour, la tournée nei club in partenza a dicembre 2024, organizzata e prodotta da Magellano Concerti. L’artista – dopo una tournée estiva di sedicie dallo show sold out al Fabrique di Milano – tornerà sui palchi dei club italiani a fine anno. Lesaranno l’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo brano di, che prosegue un percorso sempre più cantautorale, intrapreso con A Squarciagola e il singolo più scanzonato Tutto con te. Ad accompagnare Devastante il videoclip diretto da Amedeo Zancanella e prodotto da Borotalco TV con la direzione artistica di Tommaso Bordonaro. Per l’occasione,ha voluto che i fan fossero i veri ...