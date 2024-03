Olivia Munn | malata | “Operata 4 volte per un cancro al seno”

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’attrice americana, 43 anni, ha rivelato ai propri fan di essere. Con una serie di scatti e un lungo racconto,ha raccontato la propria battaglia contro un’aggressiva forma di tumore al, che l’ha costretta a quattro interventi e a una doppia mastectomia., la scoperta del tumore “Spero che condividere questo aiuti qualcun altro a trovare conforto, ispirazione e supporto nel suo personale viaggio” cosìha raccontato ai propri fan di esseree di combattere da mesi contro un tumore al. Lo ha fatto sul proprio profilo Instagram, con una serie di scatti che la ritraggono in ospedale, con tubi al braccio, attaccata alle macchine, anche nei ...

Qualche giorno fa l'abbiamo visto Splendente in abito da sera alla serata degli Oscar . Ma la vita di Olivia Munn , star di X Men e della serie tv Newsroom, è ben altra e da un anno a questa parte si ... (milleunadonna)

Perdere peso con la regola 80/20, ecco come funziona e perché fa dimagrire: La regola 80/20 pone la moderazione al centro della sua filosofia alimentare. Questo metodo, adottato anche da celebrità come Jessica Alba e Olivia Munn, consente di gestire l’alimentazione in modo ...tag24

Loredana Bertè, le prime parole dopo il ricovero: “Mi hanno fatto una terapia d’urto”: Loredana Bertè rivela i motivi del ricovero in ospedale e i problemi di salute che l’hanno colpita. Ecco come sta adesso la cantante. La cantante Loredana Bertè ha fatto preoccupare i suoi fan e il ...donnaglamour

Olivia Munn, la confessione dell'attrice: «Ho un cancro al seno. Ho avuto quattro interventi in 10 mesi. Scoperto dopo una mammografia negativa»: «Mi è stato diagnosticato un cancro al seno». Con queste parole Olivia Munn, 43 anni, attrice statunitense originaria di Oklahoma City attrice di X Men e amica di ...ilmessaggero