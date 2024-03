Olimpiadi Le Marche per continuare orgogliosamente la tradizione anche a Parigi

(Di giovedì 14 marzo 2024) A quattro mesi dall’inizio delle attesissime2024, si respira già l’aria di eccitazione e preparazione nel territorio marchigiano. Tra liete riconferme e nuove giovani speranze, ecco chi saranno i protagonisti provenienti da Ancona e provincia VALLESINA, 14 marzo 2024 – Se a Tokyo 2021, gli atleti provenienti dalla nostra regione furono 16, ai quali se ne aggiunsero altri 11 tra tecnici, collaboratori e medici, la prospettiva su quelli che andranno adal 26 luglio all’11 agosto è rivolta verso l’incrementare di questo numero. Gianmarco Tamberi In Giappone, gli orgogli anconetani che hanno lasciato un’impronta indelebile con le loro gesta furono quattro, divisi tra basket, scherma e salto in alto. Proprio da quest’ultima disciplina, l’oro indimenticabile di Gianmarco Tamberi, il quale rimane serio candidato a diventare storico ...

