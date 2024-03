Ok dell' Eurocamera a Selvaggi alla Corte dei Conti Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Via liberaa Plenaria del Pe al magistrato contabile Carlo Alberto Manfredi, nominato dal governo italianodeieuropea. La nomina di Manfrediè stata sostenuta, in un voto a scrutinio segreto, con 316 voti a favore, 31 contrari e 186 astensioni. La decisione finale sulla sua nomina spetterà agli Stati membri in seno al Consiglio.