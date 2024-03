Oddo | «Inter | in Champions League si può perdere! Un dettaglio»

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’è stata eliminata dall’Atletico Madrid che dunque conquista il pass per i quarti di. Massimonon fa un dramma e sottolinea quanto in Europa contino i dettagli: di seguito il suo pensiero a Prime Video NESSUN DRAMMA – L’non ha staccato il pass per i quarti dinonostante il vantaggio dell’andata. Massimonon fa drammi: «L’eliminazione dallanon cambia di una virgola il percorso che sta facendo l’. Insi puòe i dettagli fanno la differenza. Per esempio, Correa e Depay sono giocatori imprevedibili, che vanno in contrapposizione con le caratteristiche di de Vrij e Acerbi. ...

Champions League Atletico Madrid - Inter in Diretta Streaming su Prime Video: Champions League Atletico Madrid - Inter in Diretta Streaming su Prime Video, La UEFA Champions League ritorna su Prime Video per un altro entusiasmante match in esclusiva. Appuntamento mercoledì 1 ...digital-news

L'EX LAZIO - Fiore: "Io con Oddo in biancoceleste Sarebbe fantastico": Stefano Fiore, ex centrocampista della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TvPlay: "Non sono sorpreso più di tanto, perché Sarri ha spinto più di una volta con alcune dichiarazioni: ha punzecc ...napolimagazine

Fiore: "Io con Oddo alla Lazio Non posso spoilerare nulla, ma sarebbe fantastico": Fiore: 'Io con Oddo alla Lazio Non posso spoilerare nulla, ma sarebbe fantastico' 'Non sono sorpreso più di tanto, perché Sarri ha spinto più di una volta con alcune dichiarazioni: ha punzecchiato si ...informazione