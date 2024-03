Nuovo Codice della strada | al via l' esame alla Camera | tutte le novità

(Di giovedì 14 marzo 2024) I deputati stanno votando gli emendamenti al disegno di legge che cambierà le regolecircolazionele. Tra i punti chiave le modifiche alle norme su chi guida sotto effetto di alcol o droghe e i limiti di potenza per le auto dei neopatentati

Salvini ingrana la marcia verso la sicurezza strada le con un pacchetto di misure che promette di far tremare i polsi ai trasgressori. Telefonino al volante ? Meglio lasciarlo a casa. Stop alle ... (ildifforme)

Il Nuovo codice della strada è all?esame finale in Aula. Il disegno di legge sulla sicurezza strada le voluto da Matteo Salvini applicherà alcune strette soprattutto per la... (ilmessaggero)

Oggi l’annuncio del governo Sunak. La definizione in tre punti ma senza ulteriori poteri per le forze di polizia (repubblica)

Nuovi sequestri nel quadro dell’Operazione Codice Interno contro il clan Parisi-Palermiti: La Polizia di Stato, nel proseguimento dell’Operazione Codice Interno, ha eseguito stamattina un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta della Direzione ...trmtv

Nuovo Codice dei Contratti, se ne parlerà a Tito il 19 marzo nell’incontro della Centrale Unica di Committenza: Al fine di illustrare le attività svolte e approfondire il Nuovo quadro normativo intervenuto a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti (36/2023), a Tito per martedì 19 marzo è s ...melandronews