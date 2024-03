Nuovo centro sportivo Napoli | c’è l’ipotesi Giugliano | il sindaco fa chiarezza

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 14 marzo 2024)è una delle ultime idee spuntate nelle ultime ore in merito alla costruzione deldella SSC, tema ormai caldissimo. Saranno mesi molto importanti quelli che attendono ilper il suo futuro, sia sul campo che fuori. A tenere banco ormai da settimane è la questione relativa alstadio: il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato di non voler puntare sulla ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona, ma preferirebbe puntare su un altro impianto di sua proprietà. La località più chiacchierata a tal riguardo è quella di Bagnoli, anche se non è da escludersi eventualmente la possibilità che porta ad Afragola. Si attendono novità, inoltre, anche relative al: la ...