Nuovo allenatore Napoli | beffa in vista | l’obiettivo a un passo da un altro club di Serie A

Napoli fuori dalla Champions, Giuntoli "ringrazia": la Juve avrà i soldi per cambiare modulo: Cristiano Giuntoli vuole cambiare veste tattica alla Juventus, ma per riuscirci serviranno un Nuovo allenatore e, soprattutto, i soldi per acquistare i calciatori adatti. Importanti introiti, per sua ...areanapoli

Palermo, Corini: “Col Venezia per vincere. Obiettivo unico il secondo posto”: Adesso, però, è di Nuovo il momento della verità e al “Barbera” un ... nonostante Lucioni manca da diverso tempo e a Lecco abbiamo perso Ranocchia – prosegue l’allenatore -. Insigne è limitato da ...livesicilia

Quando torna a gareggiare Marcell Jacobs Parteciperà al Meeting di Ostrava, poi l'obiettivo degli Europei: ATLETICA - Quando torna a gareggiare Marcell Jacobs Parteciperà al Meeting di Ostrava del 28 maggio 2024, in preparazione agli Europei di Roma (7-12 giugno).eurosport