“Non voglio firmare” Cruciani respinge il marchio antifascista

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha esordito confessando di essere “carichissimo”. La prima notizia che ha suscitato il suo commento riguarda la mancanza di donne tra i consiglieri regionali eletti nelle file del Partito Democratico. “Leggo una notizia incredibile, incredibile! I consiglieri regionali eletti nelle file del Partito Democratico sono tutti uomini, tutti uomini!”, ha detto il conduttore, che poi ha replicato alle parole di una senatrice del Pd che suggeriva una riflessione sul problema e sulle quote rosa: “Ora io dico una cosa, cara senatrice amica mia del Partito Democratico, sono gli elettori che hanno scelto e hanno votato la singola persona. Che caz** volete fare? Mettere le quote fisse? Il 50% donne per forza nel Consiglio regionale oppure in Parlamento? «Bisogna riflettere» dice. No, non bisogna riflettere. Sono i tuoi stessi ...