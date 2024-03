Non solo sport | Sarà aggregazione Quindici milioni per il PalaMaltinti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) PISTOIA Quasi sedicidi euro per Pistoia dall’Accordo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 firmato ieri tra Governo e Regione nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati di Firenze. Con la firma viene riconosciuto il finanziamento da 15di euro per la realizzazione del nuovo palazzetto polifunzionale nell’area Pallavicini e per la riqualificazione dell’area esterna che diventerà un centro diper il quartiere edestinata alle attivitàive da svolgere all’aria aperta. Il Comune di Pistoia ottiene inoltre altri 700mila euro dal Fondo Sviluppo e Coesione per la realizzazione dell’impianto di condizionamento al PalaCarrara. "Un risultato per la nostra città che – commenta il sindaco Alessandro Tomasi – arriva dopo un lungo lavoro portato avanti da questa ...