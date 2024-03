Non si ferma all’alt della polizia | scappa in scooter e finisce contro auto in sosta | un morto

Non si ferma all'alt e parte l'inseguimento, poi si schianta contro un'altra auto: morto un 49enne , grave il figlio 13enne che viaggiava in moto con lui.Continua a leggere (fanpage)

Roma, non si ferma all'alt della polizia: fugge, si schianta e muore. Lo scooter era rubato. Ferito il figlio tredicenne: Un uomo di 49 anni è morto oggi, 14 marzo, a Nettuno al termine di un'inseguimento con la polizia. La vittima, di nazionalità bulgara, era alla guida di uno scooter rubato e non ...ilmessaggero

