Centinaia di palestinesi hanno partecipato alle preghiere per l’inizio del Ramada n alla moschea di Al-Aqsa , a Gerusalemme , considerato il terzo più importante luogo sacro per i musulmani. Non sono ... (ilfattoquotidiano)

Loredana Bertè : “un’interruzione forzata , ma la passione per la musica non si spegne” . Si spera in una pronta guarigione della cantante La nota cantante italiana Loredana Bertè ha recentemente ... (puntomagazine)

'Letizia Budri, miglior candidato per Mirandola': forza Italia lancia la lista e rilancia sull'ospedale: La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi ... Così il Vicecoordinatore regionale e consigliere provinciale di forza Italia Antonio Platis nella ...lapressa

"Non ho la forza di alzarmi dal letto": il dramma di Osvaldo: La forza di reagire manca, così come mancano le energie e gli stimoli, rivela ancora il 38enne."Praticamente in questo momento vivo da solo, chiuso dentro la mia casa. Non vado mai da nessuna parte e ...ilgiornale

"Un altro colpo alla politica: alla Provincia forza Italia vota con Melucci il bilancio": "Mi chiedo a questo punto, il coordinatore regionale che è pure dirigente nazionale di forza Italia, Mauro Dattis, se non abbia nulla da dire rispetto a questa reiterata azione di sostegno del suo ...tarantobuonasera