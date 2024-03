Non è un diritto ma conviene. Ecco i 4 vantaggi dei buoni pasto

Esistono delle agevolazioni delle quali i cittadini possono beneficiare per alleggerire l’economia familiare. E la legge di Bilancio 2024 ha mantenuto operativi alcuni aiuti anche per l’anno in ... (ilcorrieredellacitta)

Fine vita in Liguria, Henriquet: "Eutanasia è un diritto ma per me è una scorciatoia: E se non ci riusciamo, ovviamente il malato ha il diritto a mio avviso, anche di ricorrere all'eutanasia. Quindi, anche se per noi l'eutanasia non è un'arma appropriata per il nostro impegno, però io ...primocanale

La rivoluzione non resti sulla carta: Il governo Draghi ha avviato una riforma tributaria per trasformare il rapporto tra cittadini e fisco, passando da un modello coercitivo a uno basato su diritti e doveri. Grazie a un lavoro accurato, ...quotidiano

Avvocatura interna, progressioni economiche, incarchi e inidoneità alle mansioni: ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com] ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore