Non è giusto L' arbitro lo punisce? E Sinner reagisce così | il punto che sconvolge Indian Wells

(Di giovedì 14 marzo 2024) Già maturo, a 22 anni. E non solo tecnicamente. Il salto di qualità di Jannik, ormai protagonista assoluto del circuito del tennis mondiale ben al di là della posizione numero 3 occupata (per ora) nel ranking Atp, è testimoniato da piccoli ma significativi gesti in campo, non solo con una racchetta in mano. Dopo le interviste post-match, sempre molto rilassate, intelligenti e simpatiche, il "Rosso" di San Candido ha dato prova di saper gestire al meglio anche le situazioni più difficili durante gli ottavi divinti contro il beniamino di casa, l'americano Ben Shelton. Avversario ostico, non solo per il potente servizio. Quando l'richiama l'italiano nel tie-break del primo set per aver perso tempo prima di una battuta,mantiene il sangue freddo dei ...