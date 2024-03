No al sequestro delle chat di Renzi

Come prevedibile e nel solco delle decisioni precedenti la Giunta per le immunità del Senato ha respinto la richiesta della procura di Firenze di sequestrare la corrispondenza elettronica di Matteo ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 13 marzo 2023 – La Giunta per le immunità del Senato ha respinto la richiesta della procura di Firenze per il sequestro della corrispondenza elettronica (in particolare le chat ) di Matteo ... (lanazione)

È Morta all’età di 75 anni Barbara Balzerani, ex componente delle Brigate Rosse, conosciuta per aver preso parte al sequestro di Aldo Moro e per non aver mai voluto dichiarare il suo pentimento per ... (ildifforme)