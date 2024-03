Nettuno | scappa dalla polizia e si schianta | un morto e un ferito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 14 marzo 2024) Aveva visto alzarsi di fronte a sé la paletta degli agenti di, che lo volevano fermare per un controllo. Ma di fronte a quel segnale aveva deciso di darsi alla fuga, accelerando e tentando di seminare i poliziotti alle sue spalle. Una fuga terminata nel più tragico dei modi: l’uomo, un 49enne di origini bulgare, si è infattito cono il suo scooter pochi metri più avanti contro un’auto. Un impatto terribile, che non gli ha dato scampo: il conducente èsul colpo. Insieme a lui era seduto in sella il figlio di 13 anni, ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Tutto è successo a Anzio, Roma. L’inseguimento e poi lo scontro sono avvenuti nel pomeriggio all’incrocio tra via Lampedusa, via Comastri e via Ponserico. In fuga su uno scooter, insieme al figlio, l’uomo ha bruciato uno stop scontrandosi violentemente con ...