Nettuno | in fuga su uno scooter con il figlio 12enne | si schianta contro un’auto e muore

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 – Era insu unorubato, col, ed è morto ain uno scon. L’uomo, in sella allo unorubato, è fuggito alla vista della volante Anzio 1 senza fermarsi allo stop. L’uomo, un 48enne bulgaro, non ha potuto evitare l’impatto con una macchina che passava in quel momento in via Comastri, a. I sanitari del 118 sul posto non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo, mentre ilè stato portato in ospedale. Illeso ma sotto shock l’uomo al volante della macchina. (Fonte: Adnkronos)

