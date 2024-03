NetCom Group inaugura la seconda sede in Turchia

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 14 marzo 2024) In due anni di attività insono stati fatti importanti investimenti dae player di rilievo del settore automotive Napoli.ta laina Bursa di, l’azienda leader in Italia e in Europa, con quartier generale a Napoli nei servizi evoluti di ingegneria, già sbarcata nel 2022 nel Paese del Bosforo con la sua primaa Istanbul. L’azienda campana ha quindi da tempo puntato sul mercato turco e in questi quasi due anni di attività inha fatto investimenti cospicui con player di rilievo del settore automotive come Tofas e Renault.L’apertura della nuovaa Bursa è un tassello fondamentale per ...