Nel 2023 l' utile di Mondadori sale a 62 milioni | +20%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) L'anno scorso il gruppoha registrato ricavi netti consolidati a 904,7(+0,2% rispetto al 2022 e +1,1% a perimetro omogeneo) e unnetto di gruppo a 62,4, in aumento del 20% rispetto al 31 dicembre 2022. Il Cda ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,12 euro per azione ordinaria (per un totale di circa 31), in aumento del 9% rispetto al 2022. Per l'anno in corso, tra l'altro, è prevista una crescita attesa dei ricavi 'low single-digit', con un margine operativo adjusted in aumento 'mid single-digit' e marginalità intorno al 17% "grazie a mirate politiche di pricing e all'ulteriore riduzione dei costi di carta e stampa". La rilevante generazione di cassa del gruppo sarà destinata sia alla massimizzazione della creazione di valore della società, ...