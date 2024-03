Nei luoghi pubblici un opuscolo su segnali violenza su donne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Unche mette in guardia dai pericoli delladi genere e ne illustra i, con disegni e spiegazioni, che sarà distribuito in centinaia di migliaia di copie in diversi, come quelli di lavoro, quelli in cui si pratica lo sport e nelle carceri. È l'iniziativa promossa dal ministero della Giustizia, presentata oggi in via Arenula dal Guardasigilli Carlo Nordio. "Lo diffonderemo il massimo possibile - spiega il ministro - . È undai contenuti molto impattanti e molto chiari. Si articola in varie sezioni e si parte daidi allarme che ledevono comprendere, sintomatici di una possibile attitudine aggressiva dell'uomo nei confronti della donna: ciò che prima poteva essere interpretato come galante ...