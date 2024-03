Ne usciamo da imbattuti | Simone Inzaghi | la frase scatena la rabbia dei tifosi dell' Inter

(Di giovedì 14 marzo 2024) Un'eliminazione che fa male quellacontro l'Atletico Madrid, per come è maturata. Prendere il 2-1 nel finale di Depay ha allungato il match degli ottavi di Champions League ai rigori, calciati meglio poi dai Colchoneros di Diego Pablo Simeone.è deluso ma ha difeso la prestazione dei suoi a fine match: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi, devono essere fieri e orgogliosi — le sue parole —dalla manifestazione da, abbiamo fatto otto partite e non abbiamo mai perso. Purtroppo è successo di uscire contro un avversario di valore, che ha fatto una buona gara, soprattutto nel secondo tempo. Nei supplementari c'era la sensazione, abbiamo avuto le occasione limpide da sfruttare. Dovevamo sfruttarle meglio ma dobbiamo essere orgogliosi. Ci dispiace ...

