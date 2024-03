Nba | i risultati | Denver vince a Miami | Sabonis trascina Sacramento Ansia Doncic per i Mavs

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Arriva la quarta vittoria consecutiva, grazie ad un ultimo quarto da incorniciare, per iNuggets, che si aggiudicano (88-100) anche la riedizione delle ultime Finals sul parquet deiHeat. Gli ospiti iniziano a mettere la freccia già nel secondo quarto, chiudendo all’intervallo sul +6, ma la partita resta in equilibrio tant’è che poco prima della fine del terzo periodo gli Heat toccano anche il +4, poi subito ricucito dai Nuggets. Nell’ultimo quarto lo scossone al match lo infligge, che scappa via e chiude sul +12 con un parziale finale di 17-28. Anon basta la doppia doppia da 17 punti e 13 rimbalzi di Bam Adebayo, miglior realizzatore davanti a Jimmy Butler (15 punti e 5 rimbalzi). A fare la differenza, in un match dalle basse percentuali da 3 punti (23.8% e 33.3%), è Michael Porter che mette ...