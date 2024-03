Nato | Più sostegno subito a Ucraina

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 14 marzo 2024) 14.38 "Laha chiesto agli alleati europei di aumentare gli investimenti per anni e ora vediamo che le cose vanno nella direzione giusta.Diamo il benvenuto agli sforzi Ue per superare la frammentazione del settore difesa", ma "è importante che lastabilisca i target di capacità e gli standard: non si possono avere due sistemi diversi,in conflitto"."Così Stoltenberg,segretariopresentando il Rapporto annuale. Poi:Kiev ha bisogno di più.Sarebbe un errore storico lasciar vincere Putin".