Natalità, Trojano (Sigo): "Chiedere a esperti per dubbi e limiti fertilità e Pma": Certo "una vita sana è importante - rimarca Trojano - L'attenzione agli stili di vita, intesa non solo come alimentazione corretta e adeguata attività fisica", è un "primo grande passo", ma "...

Natalità, Trojano (Sigo): "Chiedere a esperti per dubbi e limiti fertilità e Pma": Certo "una vita sana è importante - rimarca Trojano - L'attenzione agli stili di vita, intesa non solo come alimentazione corretta e adeguata attività fisica", è un "primo grande passo", ma "dobbiamo ...