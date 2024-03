Nasce il "Wanda Caffè". Le ricette della nonna dalla prima colazione alla cena stile New York

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) "Sento ancora sul palato il sapore di quello che preparavamo insieme. Laha viaggiato tanto, proprio come me. Viaggi autenticiricerca dei sapori del mondo, che ho voluto portare a casa per unirli ai piattimia infanzia". La passione per la cucina di EnricaMartira - ex concorrente di Masterchef 2014 e oggi apprezzata chef fiorentina -proprio dallo stretto legame cona cui ha voluto intitolare il suo. "Quando ero una bambina mi piaceva osservarla - racconta - e, negli anni, sono riuscita a rapire alcunedi cui era fortemente gelosa". A Firenze, in via Pisana, nel cuore di San Frediano, apre infatti "". Un luogo aperto dal ...