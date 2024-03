Nardi vince perdendo 6-4 | 6-3 | a Indian Wells va avanti Paul ma il pesarese esce tra gli applausi

Diretta Nardi, segui la sfida contro Paul agli Atp di Indian Wells LIVE: INDIAN WELLS (STATI UNITI) - Dopo l'impresa contro Novak Djokovic, Luca Nardi è pronto a scendere in campo per gli ottavi di finale del torneo di Indian Wells. Il 20enne pesarese sfiderà lo ...corrieredellosport

Sinner svela: “Ho imparato dalle sconfitte. Lehecka è in forma, Nardi doveva allenarsi con me, ma…”: Jannik Sinner si racconta in conferenza stampa dopo la vittoria negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells contro l'americano Ben Shelton. 7-6 (4) 6-1 lo score in favore dell'altoatesino c ...oasport

Bertolucci pazzo di Nardi: “Ecco qual è stato il segnale più importante e dove può migliorare”: L'analisi dell'ex tennista Paolo Bartolucci dopo la straordinaria vittoria di Luca Nardi su Djokovic al Masters 1000 di Indian Wells.tennisfever