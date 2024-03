Nardi eliminato negli ottavi a Indian Wells | Paul vince 6-4 | 6-3

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) – Lucadi finale dell’Atp Masters 1000 di. Il ventenne di Pesaro, reduce dal successo contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic, viene sconfitto dallo statunitense Tommy. L’americano, testa di serie numero 17, si impone per 6-4, 6-3 in 1h20? e ora si prepara ad affrontare il norvegese Casper Ruud, numero 8 del tabellone, che piega il francese Gael Monfils per 3-6, 7-6 (7-3), 6-4.gioca alla pari con il rivale ma contro un avversario così quotato paga i passaggi a vuoto nei turni di battuta. Il 60% scarso di prime è troppo poco per evitare il forcing dello statunitense, che si procura 8 palle break e ne trasforma 3 completando la ...