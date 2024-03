Nardi eliminato a Indian Wells | ma il suo futuro è certo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 14 marzo 2024) AGI - Si conclude agli Ottavi la corsa di Luca, il torneo 1000 californiano dove da 'lucky loser' martedì aveva battuto il numero 1 al mondo, Novak Djokovic. Il pesarese si è arreso 6-4 6-3 all'americano n. 17 Atp Tommy Paul in un'ora e venti di gioco. Una sconfitta comunque onorevole chenon invalida quanto di buonissimo Luca ha sorprendentemente fatto in questi giorni. Le ragioni della sconfitta Contro Paul è emersa in modo chiaro la desuetudine che ha nel giocare in appuntamenti di questo livello e contro avversari che sono in grado di mantenere un livello altissimo per tutta la partita, cercando di ottenere il massimo dei risultati 'picchiando' sui punti deboli di chi hanno di fronte.ha patito la scarsa resa della prima di servizio (60% in campo) e della sua ...