Napoli | per il dopo Osimhen in arrivo un grande attaccante | Ecco cosa filtra

(Di giovedì 14 marzo 2024) Con la cessione di, ilpunterà a unper aprire un nuovo ciclo, reinvestendo i 130 milioni della clausola rescissoria. CALCIO– Ilsi prepara a un’altra rivoluzionela conquista dello scudetto. L’addio di Victorsembra ormai scontato, con il nigeriano che ha estimatori in mezza Europa e una clausola da 130 milioni di euro nel contratto fino al 2026. Reinvestimento milionario per un top striker Secondo il Corriere dello Sport, proprio quei 130 milioni della clausola permetteranno al, anche senza qualificazione Champions, di puntare a unper aprire un nuovo ciclo vincente. I nomi caldi Tra i profili seguiti dal club ...

Il Napoli dovrà affrontare diverse cessioni importanti e lavorare per rimpiazzare i partenti: Osimhen, Zielinski e l’erede di Kim le priorità. CALCIO Napoli – La prossima sessione di calcio mercato ... (napolipiu)

Il presidente De Laurentiis non ha ancora abbandonato l’idea di portare Conte al Napoli , ma sta valuta ndo anche Italiano, Palladino, Farioli e l’eventuale conferma di Calzona. CALCIO Napoli – ... (napolipiu)

CDS - Napoli, rifiutati 40 milioni di euro per Sudakov, in estate il club azzurro ci riproverà: il Napoli lavora al super colpo a centrocampo per sostituire il polacco. Georgiy Sudakov, 21 anni, è il talento dello Shakhtar Donetsk che a gennaio ha spinto il Napoli a offrire 40 milioni di euro ...napolimagazine

Napoli, senti l'ex Bagni: «Con l'Inter l'ultima spiaggia»: Per tutti adesso sono dieci finali, con il conto alla rovescia che comincia domenica sera nella Scala del calcio contro la capolista Inter. Salvatore Bagni, però, esce fuori dagli ...ilmattino

Questo metodo italiano di 'cristallizzazione dei corpi' non è stato ancora risolto: Sagato si spinse anche a chiedere l'aiuto del Granduca di Toscana e a inviare alcuni campioni pietrificati alla coorte del re di Napoli. Dopo aver ricevuto però il rifiuto stizzito da parte di ...tech.everyeye