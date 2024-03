Napoli | Osimhen e l’altro ex del Lilla…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il numero 9 del: il Mattino si è soffermato sulla cessione di Victor, attaccante del club partenopeo, che potrebbe essersi complicata dopo la gara di Barcellona. “E ora diventa un problema solo pensare di poter vendere il nigeriano alla cifra della clausola. Come spot, la gara con il Barcellona è stata un disastro: una vetrina che potrebbe aver messo in fuga parecchi pretendenti, già spaventati dalla cifra choc per il bomber”. Chelsea e mezza Premier sul nigeriano del“Chelsea e mezza Premier sono da mesi sulle sue tracce. E, a meno che il suo procuratore da tempo non abbia in mano qualche accordo blindato, notti come quella del Montjuic rendono il suo futuro tra le star un problema. Un incubo, ora, per De Laurentiis il contratto di: ha fatto di tutto per riuscire a chiudere con il ...