Napoli in Superlega? Spunta un retroscena tra De Laurentiis e Laporta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 14 marzo 2024) Barcellona-non ha rappresentato la sola sfida di ritorno di Champions League fra azzurri e blaugrana.ilsulla. Ilha salutato la Champions League, e di conseguenza il Mondiale per Club, dopo la sconfitta patita per mano del Barcellona al Montjuic. Un duro colpo per gli azzurri, che nonostante il perfetto bilancio in positivo già bramavano la possibilità di aumentare i propri ricavi, e di mettere così una pezza fatta di denaro su una delle stagioni più deludenti degli ultimi anni. In particolare, quindi, ad esser deluso in primis è proprio il presidente De, cui promesse di premio in caso di passaggio del turno sono servite a poco.però, in quanto a termini economici, il possibile...