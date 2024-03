(Di giovedì 14 marzo 2024) Chiara, nome di fantasia, ha 27 anni ed è una giovanealla sua dodicesima settimana di. Arriva in ospedale del Mare dicon sintomi preoccupanti: lieve paralisi del lato...

Napoli, ha un ictus durante la gravidanza: mamma e bimbo salvati: Chiara, nome di fantasia, ha 27 anni ed è una giovane mamma alla sua dodicesima settimana di gravidanza. Arriva in ospedale del Mare di Napoli con sintomi preoccupanti: lieve paralisi del lato ...ilmattino

ictus durante la gravidanza, mamma e bimbo salvati in ospedale: La mamma viene colpita da ictus alla dodicesima settimana di gravidanza, viene salvata in ospedale e i medici riescono anche a farle proseguire la gestazione senza conseguenze per il nascituro. E' ...ansa

ictus alla quattordicesima settimana di gravidanza, 27enne e figlioletto salvati all’Ospedale del Mare: ma anche della sua mamma Chiara (nomi di fantasia per tutelarne la privacy), colpita da un ictus ischemico alla dodicesima settimana di gravidanza. La futura mamma è stata salvata all’ospedale del ...napolitoday