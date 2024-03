Napoli ha deciso | Folorunsho rientrerà per la prossima stagione

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 14 marzo 2024) Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, ilha intenzione di riportare in rosa Michaelal termine del prestito al Verona. Il futuro di Michaelsembra essere già delineato. Secondo quanto rivelato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, il centrocampista attualmente in prestito al Veronaalal termine dellaper far parte della prima squadra. I piani delsono chiari “Michaeltornerà aldal Verona alla fine della. I piani delper lui sono chiari: vuole mantenerlo in prima squadra da luglio” ha scritto Schira sui suoi canali social. Nel mirino di Spalletti e l’Italia Il rendimento del roccioso ...