Napoli | Fedele | “ADL ha portato lo scudetto | ma ora…” E a Roma…

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ha parlato soprattutto delEnrico, dirigente, a Radio Marte nel corso di ‘Marte Sport Live’. Di seguito le sue dichiarazioni. “Non penso che la squadra partenopea troverà un’Inter scoraggiata ma eventualmente arrabbiata. I nerazzurri sono usciti dalla Champions perché hanno giocato con una certa sufficienza, senza quella rabbia e quell’aggressività che li hanno contraddistinti. Al di là di tutto è ilche non offre garanzie, per questo dico che per vincere a Milano serve un mezzo miracolo”. Che Inter troverà il? “Troveremo sazia l’Inter? Non saprei, lo spero ma non credo, tenendo conto che gli azzurri sono usciti dalla Champions contro la scuola calcio del Barcellona e non contro una squadra imbattibile. Il futuro delpuò essere di nuovo positivo. È chiaro che, ...