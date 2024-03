Napoli e il Mondiale del Club | De Laurentiis sarebbe pronto ad avviare battaglia legale

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il presidente del, Aurelio De, non vuole mollare ilper. Secondo quanto riportato dall’edizione de Il Mattino e ripreso dal portale Sportmediaset.it, la dirigenza azzurra prosegue i contatti con i legali internazionali per far estromettere la Juventus dalla prossima competizione. “Ilcrede davvero ci siano margini per estromettere la Juve L'articolo

Con la Juventus qualificata al Mondiale per Club 2025 il Napoli potrebbe fare Ricorso , in virtù dell'esclusione dei bianconeri dalle coppe europee in questa stagione. Ma può funzionare davvero? Il ... (fanpage)

Nel format “Get to know” della SSC Napoli, il portiere Alex Meret ha svelato sogni, idoli, passioni e il suo luogo preferito a Napoli. Alex Meret , portiere del Napoli dal 2018, si è racconta to ai ... (napolipiu)

Le parole dell’avvocata Francesca Auci sul possibile ricorso del Napoli contro la Juve per il Mondiale del Club Juventusnews24.com ha intervistato in esclusiva Francesca Lauci , avvocata esperta ... (calcionews24)

Juventus negli Stati Uniti prima del Mondiale per Club 2025 L’idea per il 2024

Juventus negli Stati Uniti prima del Mondiale per Club 2025 L’idea dei bianconeri per la tournée estiva del 2024 La Juventus potrebbe volare negli Stati Uniti già prima del Mondiale per Club che si g ...juventusnews24

Mediaset - ADL e il Mondiale per Club: confronto coi legali per il ricorso contro la Juve: Aurelio De Laurentiis sta portando avanti il lavoro con i suoi legali per presentare ricorso contro la partecipazione della Juventus al Mondiale per Club a discapito del Napoli. All'indomani ...tuttonapoli

Jacobelli a RBN: "Ricorso Napoli La Fifa mi è sembrata chiara": Ospite de L'Ora della Vecchia Signora su RBN, Xavier Jacobelli ha parlato della possibilità che Aurelio De Laurentiis presenti un ricorso alla Fifa per escludere la Juventus dal nuovo Mondiale per ...tuttojuve