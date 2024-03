Napoli | De Laurentiis e i cinque nomi per la panchina | Conte il sogno

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 14 marzo 2024) Depensa al futuro deldopo l’uscita dalla Champions e in primis al nuovo allenatore:ilDepensa al futuro deldopo l’uscita dalla Champions e in primis al nuovo allenatore:il. L’ex Inter e Juve potrebbe tornare in Italia ma va trovato l’accordo. Nella lunga lista del presidente ci sarebbero anche idi Italiano, Palladino, Farioli e, in ultimo, quello di Calzona, attuale tecnico e traghettatore fino a giugno. Lo scrive Il Corriere dello Sport.