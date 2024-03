Napoli | dal Comune ipotesi assegnazione dei beni confiscati al campo rom di Scampia

Cosparge d’acqua i suoi vestiti e si lancia nelle fiamme per salva re un’anziana allettata. carabiniere eroe a Cercola, in provincia di Napoli . I carabinieri hanno salva to un’anziana intrappolata in ... (secoloditalia)

Champions League, disastro delle italiane: l'exploit dello scorso anno resta un caso: Ecco perché la partita di ritorno giocata al Lluis Companys, lo stadio utilizzato per l'occasione dal Barça a causa delle ristrutturazioni in corso al Camp Nou, è sembrata sin troppo sbilanciata in ...it.blastingnews

“Metrò del Mare”, al via procedura di gara per i collegamenti marittimi anche in Costiera Amalfitana: Le linee oggetto del bando (Linea 1-2-3) permetteranno di collegare via mare le bellissime coste cilentana e vesuviana, con Salerno, Napoli e Capri ... avranno periodicità dal 01 luglio - 15 settembre ...ilvescovado

Napoli, La Federico II organizza un incontro sulle piattaforme digitali: Immacolata Troianiello, presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli. Dopo la relazione introduttiva del ... «Il convegno non si soffermerà solo sulle questioni sollevate dal noto ...ilmattino