Napoli da oggi in campo | dopo l’eliminazione si sposta sull’Inter

(Di giovedì 14 marzo 2024) Inter-Napoli sarà la partita fra le deluse di Champions League, entrambe eliminate in Spagna questa settimana. In vista del posticipo della ventinovesima giornata di Serie A la squadra di Calzona torna in campo. LA RIPRESA – Ieri il Napoli ha avuto un giorno libero, dopo l'eliminazione in Champions League per mano del Barcellona. Il KO per 3-1 al Montjuic è l'ennesimo momento negativo di una stagione da dimenticare, per la squadra ora allenata da Francesco Calzona. Oggi il Napoli riprende gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della partita contro l'Inter. Al Meazza si giocherà domenica alle 20.45, nell'ultimo impegno della Serie A prima della sosta.