Napoli | carabiniere eroe salva un’anziana malata lanciandosi in una casa avvolta dalle fiamme

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 14 marzo 2024) Cosparge d’acqua i suoi vestiti e si lancia nelleperreallettata.a Cercola, in provincia di. I carabinieri hannotointrappolata indurante un incendio. Militare si è lanciato nelledopo essersi cosparso corpo e uniforme d’acqua. È accaduto stanotte in via Leonardo da Vinci, nella cittadina alle porte di. All’arrivo dei carabinieri durante un rogo in una palazzina, una donna di 37 anni ha gridato: “Mio figlio ed io stiamo bene, ma all’interno c’è ancora una donna!tela!”. Ilsi lancia tra leAd ascoltare la preghiera di ...