Naike Rivelli in tribunale accompagnata da mamma Ornella Muti | ecco perché Barbara D'Urso l’ha querelata

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tra vip a volte ci si vuole bene, spesso male e non raramente ci si querela. Questa mattina si è svolta la prima udienza presso ildi Alessandria che vede imputata, la figlia didalla conduttriceD'per due video pubblicati nel 2019 in cui l'influencer commentava due episodi avvenuti nel corso della trasmissione Pomeriggio Cinque che, secondo la conduttrice, sono lesivi del suo onore e della sua reputazione. Ironia incompresa Certamentenon pensava di essere portata inmentre dava pagelle al programma di Canale 5: "La signora D'non ha individuato quella che è l'ironia e il sarcasmo dinel dire alcune ...

L'attrice all'Adnkronos: ''Pubblicano notizia mettendo foto mia e non quella 'incriminata', stanca che si usi mia faccia per danneggiare mia figlia'' Naike Rivelli andrà a processo per diffamazione ... (sbircialanotizia)

Non c’era Jorit ieri a Sochi , località russa sul Mar Nero molto cara a Vladimir Putin. Lo street artist di Quarto, al secolo Ciro Cerullo, ha incontrato il presidente russo in persona nel corso del ... (open.online)

Ornella Muti si è recata in Russia con la figlia Naike Rivelli per rappresentare l’Italia al Forum della Gioventù di […] (perizona)

Barbara D'Urso querela Naike Rivelli (figlia di Ornella Muti) per diffamazione, la conduttrice oggi in tribunale: cosa è successo: Stamattina si è svolta la prima udienza presso il Tribunale di Alessandria che vede imputata Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, querelata dalla conduttrice Barbara D'Urso per due video ...ilmessaggero

Barbara D'Urso porta in tribunale Naike Rivelli, prima udienza (con polemica): “Non mi ha salutata”: Oggi si è svolta la prima udienza del processo per querela che vede contrapposte Barbara D’Urso e Naike Rivelli. I fatti, contestati dall’ex conduttrice Mediaset, risalgono al lontano 2019, quando la ...libero

Barbara D’Urso querela Nike Rivelli, figlia di Ornella Muti, per diffamazione: Giovedì 14 si è svolta la prima udienza presso il Tribunale di Alessandria. La conduttrice ha querelato per due video pubblicati nel 2019, in cui Naike commentava due episodi avvenuti a «Pomeriggio Ci ...corriere