Mutui casa 2024 | rate variabile giù Anche nel 2025 Di quanto? aggiornamento 14 MARZO

È vero, per la prima volta si segnala una discesa rilevante dei tassi di mutui : a gennaio i prestiti per l’acquisto di abitazioni sono diminuiti al 4,38% contro il 4,82% di dicembre. I dati sono ... (lanotiziagiornale)

Emergenza affitti, in Veneto 457 mila immobili vuoti: crescono i canoni e le locazioni per i turisti: Trovare sistemazione è diventata un’impresa ancora più ardua per le famiglie straniere. Pubblico con poche risorse, industriali in campo ...corrieredelveneto.corriere

Cev Cup: Chieri vince la finale d'andata a Neuchatel: Con il successo in Svizzera per 0-3 (23-25; 13-25; 24-26) la squadra di Bregoli ha ormai il trofeo nelle mani. Nel ritorno del 20 marzo al Pala Gianna Asti basteranno due set per festeggiare ...tuttosport

I 5 migliori quartieri dove vivere a Firenze con bambini: Una casa che cambia insieme all’inquilino ... Vediamo tutti i dettagli relativi al muretto divisorio tra due proprietà ponendo particolare atten Grazie al mutuo bisettimanale i contraenti hanno la ...idealista