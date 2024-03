Museo del Mare | evento tanto atteso di “Pozzuoli è memoria”

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024) Aldelappuntamento con “”: Rione Terra 54 anni dopo, un racconto per immagini Nello splendido scenario delDELdi Napoli, su invito degli organizzatori dei GIOVEDÌ LETTERARI, l’Associazione Culturale flegrea LUX in FABULA presieduta da Claudio Correale ripropone la terza edizione di, RIONE TERRA 54 anni dopo “Un racconto per immagini”: una serata multimediale che si terrà eccezionalmente di mercoledì, il 20 marzo 2024 alle ore 17:30, in cui saranno proiettati alcuni documentari tra i quali rarissimi filmati realizzati sul Rione Terra dal 1957 fino agli inizi degli anni ’90. Dalle suggestive immagini di vita quotidiana dell’antica rocca a quelle drammatiche dello sgombero del 2 marzo ...