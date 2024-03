Muore scappando dalla polizia su uno scooter rubato; grave il figlio 13enne che viaggiava con lui

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Una tragedia quella verificatasi questo pomeriggio a Nettuno dove un uomo di 49 anni è deceduto a seguito di un incidente stradale; ildi 13 anni, checon lui su uno, è rimastomente ferito. Inseguimento Fatale L’incidente si è verificato intorno alle 14, quando l’uomo, alla vista della, ha deciso di non fermarsi all’alt e ha tentato una fuga disperata. Durante l’inseguimento, ha addirittura slacciato il casco e lo ha lanciato contro la volante, danneggiando il parabrezza del veicolo delle forze dell’ordine. La Fuga si Conclude in Tragedia La corsa si è tragicamente conclusa all’incrocio con via Comastri, dove losu cuino padre e ...

