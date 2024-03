Muore dopo un’operazione ai reni e dieci giorni d’agonia | si indaga per omicidio colposo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Saranno gli inquirenti a far luce sulla morte di un 60enne che si è sottoposto ad un'operazione di rimozione dei calcoli aiall'ospedale Vannini ed è mortouna forte emorragia. I famigliari hanno sporto denuncia e siper

Perugia, 11 marzo 2024 – Un volo Tragico , fatale. La vita di una ragazza che se ne va, d’improvviso. Ad appena 25 anni. Ai soccorritori non è rimasto altro da fare che prendere un corpo e sottrarlo ... (lanazione)

Era appena uscita dal supermercato quando Agnese Bettini è stata travolta da un camion nel Milanese. L'impatto le ha provocato gravi traumi ed è deceduta poche ore dopo il ricovero in ... (fanpage)

Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 marzo, nello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia. Come riporta Il Mattino, un operaio è deceduto a bordo di una nave di sup porto ... (teleclubitalia)

Chi è Alda Merini, la vita della poetessa dei Navigli che ha saputo raccontare la bellezza e la follia: La poetessa Alda Merini, nata a Milano il 21 marzo 1931 e scomparsa nel 2009 nella stessa città, è una delle autrice italiane più riconosciute del '900 ...fanpage

Padre di cinque figli. Malore fatale alla partita di calcetto: Tragedia durante una partita di calcetto: Matteo Ferrecchia, 43enne di Castelli Calepio, Muore improvvisamente nonostante il trasporto in ospedale.ilgiorno

Eboli, 32enne Muore dopo 11 giorni di agonia in ospedale: era stato investito in bici: Stampa La tragedia si è consumata nella mattinata di ieri. dopo undici giorni di agonia, M. O., 32 anni, padre di due figli che vivevano in Marocco, è spirato all’ospedale Maria Santissima Addolorata ...salernonotizie