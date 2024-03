Muore a 33 anni soffocata da un boccone mentre prepara la cena davanti ai figli

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 14 marzo 2024) Undi cibo le è andato di traversostavando la. Così si è accasciata sul pavimento priva di sensi. Una mamma di 33è morta in casa a Dover, nel Kent, Regno Unito. La donna, Siobhan Rose Simmonds, è mortaagli occhi increduli del compagno e deipiccoli, tra cui una bimba di 2, come raccontano i media inglesi. La giovane mamma è stata portata d’urgenza al William Harvey Hospital, ad Ashford. Il suo cuore si era già fermato, ma i medici sono stati bravi a farlo ripartire. È deceduta il 1 marzo dopo aver trascorso una settimana in coma. La famiglia ha reso nota la volontà della giovane mamma di donare i propri organi. “Con questo gesto è come stesse ancora camminando in mezzo a ...