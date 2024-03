(Di giovedì 14 marzo 2024) “Il dibattito pubblico sui limiti di velocità di 30 km/h e zone 30 in città, si anima a causa di posizioni contrapposte. C’è chi vuole la sicurezzale favorendo la mobilità dolce, la tutela dei pedoni e il trasporto pubblico, e chi invece preferisce l’utilizzo dei mezzi di trasporto privati, di fatto guidando verso l’orizzonte di un mondo meno sostenibile. Ladi(PdL) sultanto voluta e promossa dal Ministro, se approvata, svuoterebbe i Comuni dei poteri necessari sugli indirizzi e interventi da adottare per la sicurezzale, contraddicendo di fatto il Piano Nazionale per la Sicurezzale 2030. Lo stesso Governo Meloni facendo propria la PdL di ...

Si e’ appena concluso il Consiglio straordinario del Municipio Roma XV sul complesso Ex Civis e Officine Pasolini . “E’ opportuno da parte mia ribadire lo spirito, ampiamente da me condiviso, che ha ... (romadailynews)

Un open day per sensibilizzare i cittadini sull’importanza dello screening del colon retto : mercoledì 13 marzo, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, l’iniziativa si svolgerà in tre sedi della Asl Roma 3 ... (ilfaroonline)

“Alla faccia del Bilancio di genere! Oggi nel Consiglio del Municipio IV il Pd ha brutalmente bocciato l’atto con cui il M5S chiedeva di istituire i CUAV municipali, i Centri per Uomini Autori di ... (italiasera)

Aggredisce e rapina un passante, bandito incastrato dai cittadini: Uno scippatore, che poco prima era entrato in azione nella zona dei locali di Sacco Pastore/Città Giardino, nel Municipio Montesacro. La rapina in via Valfurva dove il malvivente ha avvicinato e ...romatoday

Municipio Roma VI: presidente, faremo lavori pubblici per conto consorzi recupero urbano: Il Municipio Roma VI potrà effettuare lavori pubblici per conto dei consorzi di recupero urbano. Lo riferisce in una nota il ...agenzianova

Roma, parco riqualificato a Torre Angela: intitolato a Norma Cossetto e Giuseppina Ghersi: Nuovo parco nella zona di Torre Angela nel VI Municipio di Roma Capitale: area verde dedicata a Norma Cossetto e Giuseppina Ghersi. Il parco di Roma dedicato alla memoria di Norma Cossetto e ...ilcorrieredellacitta