Muffa nell’immobile in affitto | si può sospendere il pagamento del canone? La risposta non lascia dubbi

(Di giovedì 14 marzo 2024) Prendere inun appartamento comporta degli obblighi, ma anche una serie di diritti in capo all’affittuario. Una delle domande più ricorrenti è quando il locatario possaildele in particolare: può farlo nel caso in cui nell’abitazione ci sianell’appartamento preso in fitto, si puòildel? – ilcorrieredellacitta.comLasembra essere semplice, ma presenta comunque casi specifici che vanno esaminati singolarmente. Sicuramente è compito del locatore assicurare che la casa data in fitto sia agibile e, non di meno, salubre. La comparsa di, evidentemente, non garantisce la salute di chi ci vive all’alterno. E allora ...

Muffa in casa, si può sospendere il canone di affitto La risposta non è scontata: Muffa dentro casa: un problema da non sottovalutare specie se si è in affitto. Si può sospendere in questo caso il contrattoabruzzo.cityrumors

Bonus fino a 760 euro per chi paga il mutuo di casa: Per chi paga il mutuo della casa in cui vive ci sono delle importanti agevolazioni che permettono di avere un bonus che arriva fino a 760 euro l'anno. Vediamo i particolari.money

Agente immobiliare sconvolge gli internauti mostrando un minuscolo appartamento a New York, con doccia in cucina e affitto di quasi 4.000 dollari: Gli internauti sono sconvolti dall'annuncio di un appartamento con doccia in cucina e un affitto di 3.495 dollari, quasi 17.000 R$. The post Agente immobiliare sconvolge gli internauti mostrando un mi ...msn